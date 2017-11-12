أخبار ليبيا 24

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، إن الانتماء للدين لا يتنافى أو يتعارض مع الانتماء للوطن أو الأسرة أو البلد، التي ولدت فيها، بل هي دوائر يكمل بعضها بعضا.

وحول دعوة بعض الجماعات المتطرفة إلى إزالة الحدود بين الأوطان وإقامة الخلافة، ذكر علام، خلال حديثه في برنامج “حوار المفتي” على “قناة أون لايف”، الجمعة: “هذه دعوة خبيثة يراد منها الوصول إلى أغراض سياسية، وهي سلطة الحكم، فهؤلاء المتطرفون استغلوا حب الناس للدين، فدغدغوا مشاعرهم بهذه الدعوة لكي يصلوا إلى مآربهم، والخلافة لم تكن غاية بل هي وسيلة لإدارة شؤون الناس، ونحن إذا حققنا ما فيه منفعة للناس فنحن بذلك قد حققنا قضية الخلافة”.

وأضاف: “قضية الخلافة سياسية فرعية نقلت عند بعض المذاهب الفقهية إلى قضية إيمانية داخلة في أصول العقائد، ومن ثم إذا دخلت في هذا الحيز تثير إشكالا، وهذا ما فعله الإخوان وغيرهم من المتطرفين، لكي يلبسوا الأمر على الناس ويصلوا إلى غايتهم الخبيثة”.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” قد زعم في يونيو 2014 قيام “الخلافة الإسلامية” وأن زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي “خليفة للمسلمين في كل مكان.

وأدعى التنظيم الإرهابي حينها التنظيم إنه أقام “الدولة الإسلامية” على الأراضي التي يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا.وأعلن تغيير اسمه من “الدولة الإسلامية في العراق والشام” إلى “الدولة الإسلامية” فقط.

لكن مزاعم داعش تلاشت بعد هزيمته النكراء في كل من سوريا والعراق وخسارته لمدينتي الرقة والموصل وهروبه الكثير من مسلحيه.