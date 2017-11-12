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بحث رئيس الحكومة الليبية رئيس لجنة أعمال بنغازي عبدالله الثني خلال اللقاء التمهيدي الأول للجنة أعمال بنغازي آلية تنفيذ حزمة من الأعمال والمشاريع التي تعتزم الحكومة المؤقتة تنفيذها في بلدية بنغازي.

وقال الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي إن الثني أصدر تعليماته لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة تسهيل الخدمات ووضع حلول عاجلة لظروفهم الاقتصادية، وذلك لما يصادف النازحين من تاورغاء من مشاكل وعراقيل تحول دون تقاضى مرتباتهم عبر حساباتهم الجارية في المصارف العامة.

وأوضح العريبي أن رئيس الوزراء حث المجتمعون على ضرورة وضع آليات لإيصال كل الخدمات لكافة المناطق المحررة، إضافة إلى العمل على إعادة الحياة لهذه الأحياء وتقديم الخدمات للنازحين.

وأشار الناطق إلى أن الثني شدد على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الطبية في المدينة وأن يكون ذلك وفق خطط مدروسة وتدفقات مالية ترتبط بقاعدة بيانات تقدمها الجهات المختصة والمتمثلة في المجلس البلدي.

وأكد العريبي أن رئيس الحكومة المؤقتة أبدى اهتمامه الكامل بمدينة بنغازي لما عانته خلال الحرب على الإرهاب، وقد تطرق إلى ضرورة دعم النازحين من تاورغاء والمقيمين داخل بلدية بنغازي .

ومن جهته، قال محافظ ليبيا المركزي – عضو اللجنة – علي الحبري خلال الاجتماع أمس السبت إن إعادة الاستقرار في بلدية بنغازي هو”الهدف المنشود” للجميع بعد إعلان تحرير المدينة بالكامل.

وأضاف الحبري أنه لكي يكتمل النصر بعد عمليات التطهير والتحرير التي خاضتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، يجب أن يتم تأهيل المدينة وإزالة الركام، ومخلفات الحرب منها، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي وأعمال النظافة العامة، وذلك بالتعاون من المُختصين والأجهزة الأمنية والقطاعات الخدمية ببنغازي بإعداد التقارير الفنية اللازمة .

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر القرار رقم 74 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة أعمال بنغازي برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وعضوية كل من الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري، و محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، و عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار .