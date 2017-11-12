أخبار 24 – خاص

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة اليوم الأحد أن حرية العمال الأتراك المختطفين في ليبيا أمر أساسي.

وعبر سلامة للسفير التركي إلى ليبيا أحمد دوغان عن تضمانه مع الشعب والحكومة التركية في قضية اختطاف مهندسي “آنكا تكنيك” التركية العاملين في محطة أوباري الغازية”.

يشار إلى أن مسلحين اختطفوا الجمعة الماضية 4 أجانب هم 3 أتراك وألماني، يعملون في شركة (آنكا تكنيك) التركية المنفذة لمحطة كهرباء في مدينة أوباري”.

فيما قالت الشركة العامة للكهرباء التابعة لحكومة الوفاق الليبية في بيان لها إن “المختطفين من تركيا وجنوب أفريقيا (لم تحدد عددًا)”.