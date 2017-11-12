أخبار ليبيا 24

قالت الشرطة الأفغانية إن ثلاثةَ أشخاصٍ قتلوا وجرحَ ٢١ آخرين، في هجومٍ إرهابي تبناهُ تنظيمُ داعش، استهدفَ مقرَ قناةِ شمشاد في العاصمة كابول، الاسبوع الماضي.

وقال قائدُ الشرطة إن اثنينِ من المسلحين كانا يرتديان زيَ الشرطة، فجرا نفسيهما أمامَ مبنى القناة مما أسفرَعن قتلِ حارسِ على الاقل، قبل أن يدخلَ مسلحونَ آخرون المبنى، ليطلقوا النارَ عشوائيا على العاملينَ فيها. من جانبهِ قالَ مديرُ الأخبار في القناة وهو أحدُ المصابين، إن الهجوم يعدُ اعتداءً على حريةِ الإعلام، مؤكدا أن مثلَ هذهِ الهجمات لن تسكتهم. يذكر أنه في العام الماضي قتل انتحاري من طالبان سبعة من العاملين في محطة “طلوع” التلفزيونية.

قال عبد إحساس الصحفي من قناة شمشاد: تعرضنا اليوم لهجوم غاشم من قبل الإرهابين، كان هجوما مروعا، هناك خسائر في صفوف الصحفيين العاملين في قناة شمشاد، ليس لدي معلومات دقيقة عن عدد القتلى والجرحي، كل ما أعرفه هو أنه تم نقل العديد من الموظفين الي مستشفيات مختلفة سواء كانت الحكومية او الخاصة، أتمنى الشفاء العاجل للجميع.

من جانبه قال نجيب دانش متحدث باسم الوزارة الداخلية الأفغانية: المعلومات الأولية عن الهجوم الذي استهدف تلفزيون شمشاد تشير أن اثنين من حراس الأمن قتلوا (رجل وامرأة) وجرح شرطي آخر بجروح طفيفة، كما اصيب اربعة من رجال الإطفاء، القوات الأفغانية الخاصة تسيطر على الوضع، وتقوم بعمليات تمشيط واسعة في مبني القناة والأحياء المحيطة بها، تتمركزالقوات الخاصة في الداخل، وبعد انتهاء هذه العملية سوف نوافيكم بمعلومات إضافية.

أما عبد الوكيل صحفي من قناة شمشاد: كانت حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا حين هجم علينا مسلحون ملثمون، عند وصولهم الي البوابة الرئيسية أطلقوا النار على الحراس قبل أن يقتحموا المبني، كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي ومن كل الاتجاهات، هذا الهجوم السافر أودي بحياة أحد زملائي في قناة ششماد، وهناك عدد كبير من الجرحى معظمهم نقلو الي المستشفيات، رأيت ١٦ شخصا من المصابين.كان يوما عصيبا جدا.