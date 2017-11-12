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أكد اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية على بذل كل الجهود من أجل إخراج بلديات التراث الليبية من قائمة الخطر من خلال التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بحماية التراث الحضاري والإنساني في ليبيا .

واتفقت بلديات التراث العالمي الليبية ( الخمس – صبراتة – شحات – غدامس – غات ) خلال اجتماعها في بلدية الخمس أمس السبت على تسليم رئاسة اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية من بلدية شحات إلى بلدية الخمس حسب ما نصت عليه وثيقة تأسيس الاتحاد الموقعة في بلدية شحات في السادس من مايو الماضي .

واتفق الاتحاد على أن يكون شعار الدورة الثانية ببلدية الخمس ” التعريف بالاتحاد محليا ودوليا” على أن يتم التواصل مع عمداء بلديات الاتحاد لتسمية مقررين وضمهم للجنة الدائمة للاتحاد .

و أوصى بيان اجتماع الخمس على ضرورة إعداد تقارير عن حالة مواقع التراث العالمي الليبية الخمس وإحالتها لعمداء البلديات قبل يناير 2018م بالإضافة إلى إعداد خطة للتدريب والتوعية يتولاها ممثلي اللجنة الدائمة عن بلدية الخمس وبلدية شحات والمتخصصين بهذا الشأن .

وأوصى بيان الخمس على دعم برنامج التوعية والتعريف بالاتحاد من خلال دورة بلدية الخمس وإعداد مقترح بآليات تسجيل مواقع جديدة في قائمة الانتظار في لجنة التراث العالمي .