أخبار ليبيا24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير والمعلومات الواردة إلى قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق في اللجنة بشأن العثور على عدد 28 جثة منتشرة بين طريق ووادي الهيرة وفي العراء الأربعاء الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المعلومات الأولية تفيد عن تصفية عدد من العسكريين من ورشفانة، والتنكيل بجثثهم وجدوا ضمن القتلى بعد أسرهم على يد القوات التابعة للمجلس الرئاسي، وذلك بسبب نزاع مسلح حصل خلال الأيام الماضية في منطقة ورشفانة .

وأكدت اللجنة أنها تحصلت على معلومات من مصادر مؤكدة أنه تم نقل 14 جثة لمستشفى السبيعة ، وعدد آخر نقل لمستشفى ترهونة ، وأنه تم منع أهالي الضحايا من استلام جثامين ذويهم لأسبب غير معلنة حتى الآن .

وناشدت اللجنة الوطنية المدعي العام العسكري وقسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، بسرعة العمل وبشكل فوري على فتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة وما مدى انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المعنية بأسرى الحرب والبروتوكول الثاني المعني بالنزاعات الداخلية .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا السلطات المعنية ضرورة العمل على تسليم الجثامين لذويهم حتى يتسنى لهم دفنهم وإقامة التعازي .

وجددت اللجنة تأكيدها على أن إعدام أسرى الحروب والنزاعات المسلحة والإعدام خارج نطاق سيادة القانون والعدالة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف المعنية بأسرى الحرب .