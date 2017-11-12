أخبار ليبيا24

تفقد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني مشروع إسكان النازحين المزمع إقامته على أرض معسكر “2 مارس” سابقا في منطقة بوعطني في مدينة بنغازي.

وتهدف الزيارة التي تمت أمس السبت للاطلاع على انطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ هذا المشروع الذي سيخصص لنازحي تاورغاء.

ورافق رئيس الحكومة في هذه الجولة التفقدية عضو مجلس النواب عن بلدية تاورغاء جاب الله الشيباني، ورئيس فرع ديوان مجلس الوزراء في المنطقة الجنوبية السنوسي صالح السنوسي وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وسبق أن أعلنت الحكومة المؤقتة عن تخصيص معسكر “2 مارس” سابقا لمشروع الإسكان الخاص بالنازحين في مدينة بنغازي لإقامة 311 وحدة سكنية.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أصدرت قرارا بتخصيص 225 مليون دينار ليبي، وذلك لغرض تنفيذ مشاريع الإسكان من خلال الهيئة العامة للإسكان والمرافق.