أخبار ليبيا24

استعرضت اللجنة البارالمبية الليبية مع كل الاتحادات واللجان الفنية من جميع ربوع ليبيا الخطة القادمة للعام 2018.

وقال رئيس اللجنة البارآلمبية والأولمبياد الخاص الليبي خالد الرقيبي خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية لسنة 2017 أمس السبت إن اللجنة عازمة على المشاركة الخارجية وإعادة ترتيب البيت الداخلي.

وأكد الرقيبي على عودة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بقوة إذا توفرت الإمكانيات فضلا عن التركيز على الأطفال ذوي الإعاقة وجرحى الحروب من مبتوري الأطراف

يشار إلى أن اللجنة البارالمبية لم تتلقى أي دعم من الجهات الحكومية منذ العام 2013.