سجل المنتخب المغربي عودة تاريخية لكأس العالم بعد غياب طال منذ 1998، فيما ترك بصمته الخاصة بتسجيل إنجاز آخر لم يستطع أي من منتخبات العالم تحقيقه في تصفيات مونديال روسيا 2018.

ونجح منتخب المغرب طوال تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، في خطف بطاقة التأهل على حساب منتخب كوت ديفوار دون تلقي أي هدف خلال ست مباريات والتأهل بشباك نظيفة.

المنتخب المغربي سجل وصوله الخامس للمونديال لينضم للمنتخب المصري الذي عاد أخيرا للمشاركة في كأس العالم، والمنتخب التونسي إلى جانب منتخب السعودية صاحب وصافة مجموعته بالتصفيات ليضمن التواجد ضمن كبار العالم في الصيف المقبل.

وكان المنتخب المغربي بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ العرس القاري، بيد أنه حقق الفوز وهو الثالث له في التصفيات، فأنهاها في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة دون خسارة، بفارق 4 نقاط أمام كوت ديفوار التي فشلت في التأهل للمونديال الرابع تواليا.

ونجح مدرب المغرب الفرنسي هيرفيه رينار في رهانه كونه وضع التأهل لكأس العالم هدفا في عقده لدى تعيينه مكان الوطني بادو الزاكي.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها رينار في قيادة منتخب إلى نهائيات كأس العالم في مسيرته التدريبية المتوجة بلقبين في كأس الامم الأفريقية مع زامبيا عام 2012 وكوت ديفوار عام 2015.