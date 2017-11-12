أخبار ليبيا24

أقيمت أمس السبت احتفالية في جامعة بنغازي بعودة الدراسة وافتتاح معرض الكتاب بحضور رئيس جامعة بنغازي مرعي المغربي وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة ومدينة بنغازي.

وبعد احتفالية العودة للدراسة في المدينة الجامعية، تجول رئيس الجامعة رفقة ضيوفه داخل مقر كليات الآداب والاقتصاد والإعلام قبل قص شريط افتتاح معرض الكتاب ، بمشاركة مكتب الثقافة بنغازي وعدة دور نشر.

وسيتواصل المعرض على مدى عشرة أيام وستقام علي هامشه العديد من المناشط الثقافية والأصبوحات والأمسيات الشعرية والندوات.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من الساعة 9 صباحاً إلى الخامسة مساء ما عدا يوم الجمعة يفتح أبوابه الساعة الثالثةمساء.