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قال مدير أمن شحات عقيد يونس عطية إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي فرد يتبع المديرية يقوم بالرماية.

وأضاف عطية خلال محاضرة توعوية السبت لأفراد الأمن خلال الجمع الصباحي أن المديرية شرعت في الحد من ظاهرة الرماية العشوائية، وأن أي فرد يتبع المديرية أو أي جهاز أمني داخل المدينة يقوم بالرماية سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وأكد مدير أمن شحات أن كل مخالف ستتم إحالته إلى الجهات المختصة موضحًا أنه إذا كان هذا السلاح عهده شخصية سوف يتم فتح تحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناشد عطية القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، ووزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة للنظر في قلة الإمكانيات التي تعاني منها المديرية، وقلة الدعم.

وأفاد إن المديرية تقع في خط النار مع مدينة درنة وأن أعضاء مديرية الأمن هم من يقومون بحماية وزارة الداخلية وغيرها من الإدارات داخل البلدية .