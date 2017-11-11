أخبار ليبيا 24

استغل تنظيم داعش الإرهابي ولثلاث سنوات الأراضي الزراعية الخصبة في مدينة الحويجة العراقية المشهورة بزراعة القمح والفواكه بهدف تمويل عملياته الى جانب النفط الذي تاجر فيه، بحسب ما كشفت وثائق نشرتها قناة أخبار الآن.

الوثائق توضح كيف استغل داعش خلال إحتلاله الحويجة المزارع وكيف منع الفلاحين من التصرف بها قبل إستحصال موافقات مباشرة منه.

أول الممارسات التعسفية التي قام بها عناصر داعش كانت عدم السماح للمواطنين بزراعة الأراضي قبل موافقة التنظيم حيث كان يفرض هذا الإجراء بغض النظر عن كون هذه الأراضي ملكاً صرفاً أو عقداً زراعياً.

كما منع داعش جني المحاصيل الزراعية دون موافقته التي تتضمن دفع الفلاحين ضرائب له.

بالإضافة إلى أن إستخدام أية آلية زراعية لا يتم قبل إستحصال موافقات من داعش، حيث كان التنظيم يسعى الى إستحصال نسب من أجور الآليات الزراعية الخاصة التي تعمل بالأجر في المزارع، فضلا عن إستحصال ضرائب من إستخدام هذه الآليات حتى إذا كانت مملوكة لصاحب المزرعة.

وبناء على ما جاء في الوثائق فإن الموافقات الرسمية التي أصدرها ما كان يسمى بديوان الزراعة لدى داعش في قضاء الحويجة مقابل الأنشطة الزراعية كانت تشمل دفع رسوم لقاء أي عملية تشغيل، إلى جانب إجبار المزارعين على إستخراج نسب أرباح يحددها التنظيم من كل أرض أو آلية زراعية.

يشار الى أن الأهداف الرئيسية لداعش من هذه الإجراءات كانت بالدرجة الأساس تمويل عملياته الإرهابية وبضمنها منافع لقادة من التنظيم إستحصلوا أموالاً من المزارعين على شكل أتاوات لاسيما في منطقة الزاب التابعة للحويجة من جهتها الغربية.

لم يكتف قادة داعش في الحويجة بهذه الإجراءات بل صادروا الأراضي والآليات الزراعية المملوكة لمواطنين نزحوا من القضاء هربا من إرهاب التنظيم عقابا على ما كان يصفه التنظيمُ بهجرة دولة الخلافة خاصة أراض مملوكة لمنتسبي الأجهزة الأمنية، حيث كان يعرض هذه الأراضي والمزارع للبيع أو الإيجار لمسلحيه أو أي شخص يوافق عليه التنظيم.