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قال مدير إدارة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في بنغازي عقيد عادل مرفوعة إن هناك من يحاول تشويه القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية التابعة لها من خلال عمليات قبض يقوم بها ملثمون .

وأوضح مرفوعة – بحسب المكتب الإعلامي لإدارة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة – أن عمليات القبض تتم وفقا لإجراءات قانونية وبإذن من النيابة العامــة .

واتهم مدير إدارة مكافحة الإرهاب الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية التابعة لها بزعزعة الأمن في مدينة بنغازي، متعهدا بالقبض على من يقوم بهذه الأفعال المخالفة.

وأكد مرفوعة أنهم يعملون بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي على أمن المواطن، مشيرا إلى أن فروع الإدارة تعمل سواء في إنحاء البلاد كافة.

يشار إلى أن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري أكد أن المدعي العسكري العام أصدر بلاغًا ينبه من خلاله المواطنين كافة إلى عدم الامتثال لأي أمر قبض أو إحضار بدون إجراءات رسمية، عن طريق الشرطة العسكرية والسجون أو عن طريق إدارة الاستخبارات العسكرية.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي اليومين الماضيين أن أية عملية قبض يتعرض لها المواطنون بدون إجراءات رسمية تعتبر غير قانونية، ويجوز للمواطنين رفضها ومقاومتها.