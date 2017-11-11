أخبار ليبيا24- خاص

دعت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني في عبير أمنينة، منظمات المجتمع المدني والنشطاء والناشطات، لتنظيم وقفة احتجاجا على تدني الوضع الأمني في مدينة بنغازي.

وقالت أمنينة “كمنظمات مجتمع مدني وكنشطاء وناشطات من غير المقبول ألا تكون لنا مجرد وقفة للاحتجاج على التسيب الامني في المدينة وليكن لنا ذلك خلال هذا الأسبوع”.

وتابعت رئيس مجلس إدارة المفوضية “هذه الوقفة تكون رسالة موحدة فلم يهجر الناس من بيوتهم، ونفقد خيرة الشباب، لنجد أنفسنا أمام فوهة معتوه أذهبت عقله المخدرات”.

وأشارت إلى أن عدد من المدونين أبدوا تخوفهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تردي الأوضاع الأمنية وانتشار ظاهرة السرقة والسطو بالإكراه من المواطنين العزل وسرقة السيارات في المدينة مشددة على أن ن مدينة بنغازي لا يليق بها ذلك.

يشار إلى أنه انتشرت المدة الماضية في مدنية بنغازي عدد من جرائم السطو والسرقة على سيارات المواطنين من قبل عصابات تمتهن الإجرام.