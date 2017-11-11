أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت لجنة الإزمة في بلدية طبرق أعمالها بجمع القمامة بجمع التبرعات بعد حصول المجلس البلدي على مكب جديد في منطقة غوط شفيع جنوب المدينة .

وقال رئيس لجنة الأزمة مفتاح العميد في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ بدأنا بجمع التبرعات وإلى الآن جمعنا أكثر من 120 ألف دينار من رجال الأعمال وفاعلي الخير.

وأشار العميد إلى أن الحملة انطلقت بمساعدة المجلس البلدي والمجتمع المدني ورجال الأعمال وعدد من الشركات العامة والخاصة .

وأوضح أن أكثر من 200 سيارة نقل كبيرة تنقل القمامة إلى المكب الجديد الذي تقدر مساحته بحوالي 250 ألف متر مربع والمسافة عن المدينة حوالي 65 كم .

وواصل رئيس اللجنة حديثه “إلى الآن قمنا بإزالة القمامة المكدسة وسط المدينة وكذلك بعض الأحياء ومازالت الحملة مستمرة” .

وأضاف العميد أن رجل أعمال في المدينة وعدنا بمبلع مليون دينار واستلمنا جزء منه والبقية وعدنا بتسليمها عن طريق دفعات .

وتابع رئيس اللجنة “أن الكثير من القبائل حاولت تساعدنا بإيجاد مكب ولكنها عجزت لعدة أسباب ولكنني أعتبرها قدمت لنا المساعدة” ، شاكرًا قبيلة غيث التي وفرت المكب الجديد بعد أن أغلق سكان حي العودة المكب الرئيسي لأكثر من شهرين .