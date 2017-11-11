أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام في المجلس البلدي المرج النقيب فرج الناظوري إن عميد البلدية المقدم وهبي الرخ قام بجولة في المدينة وضواحيها لمتابعة ما نتج عن الهزة الأرضية.

وأضاف الناظوري أن عميد البلدية اطلع خلال الجولة على الأوضاع في المدينة وطمأن المواطنين.

وأشار مدير المكتب إلى أن الرخ دعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وأكد الناظوري أنه لا توجد أية أضرار بشرية والأضرار تمثلت فقط في تصدع حوالي سبعة منازل في منطقة المرج القديم.

يشار إلى أن مدينة المرج تعرضت اليوم السبت لهزة أرضية قوتها 4.5 على مقياس ريختر على تمام الساعة التاسعة مساء وتعتبر هذه الهزة الأقوى بعد زلزال المرج الذي وقع عام 1963.