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طالب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية بالتدخل السريع لحل الأحداث في منطقة “برسس” شرق بنغازي بالطرق السليمة.

وطالب صالح أيضًا القائد العام للقوات المسلحة بوقف العمليات العسكرية في منطقة “برسس”، مشددا على ضرورة درء الفتن في مدينة بنغازي وإيجاد حل يحافظ على نظام المؤسسة العسكرية .

وأكد القائد الأعلى أنه لا وجود لأية تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة الشرعية المتمثلة في القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة.

يشار إلى أن القوات العربية الليبية المسلحة شنت هجوما على مقرات تابعة لوزير الداخلية التابع لحكومة الوفاق الوطني فرج أقعيم وسيطرت عليها بعد تهديدات أطلقها أمس الجمعة.