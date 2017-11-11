أخبار ليبيا24- خاص

ضرب اليوم السبت زلزال بقوة 4.5 درجة على سلم ريختر مدينة المرج يعتبر هو الأقوى بعد الزلزال الذي تعرضت له المدينة عام 1963.

وقال الخبير في علم الجيولوجيا المهندس يونس العوامي إن مركز الهزة التي ضربت البحر قبالة ساحل الجبل الأخضر بعمق 10 كلم على ساحل البحر.

وأوضح العوامي أن الزلزال ضرب المنطقة تحديدًا عند الساعة 9:00:52، لافتا إلى أن إحداثيات المركز تحديدًا هي 32.8200/21.1000.

يشار إلى أن مدينة المرج تعرضت في عام 1963 لزلزال اعتبر من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها ليبيا في تاريخها المعاصر حيث ضرب الزلزال الذي بلغت قوته حوالي 5.3 درجة على سلم ريختر.

وكان مركز الزلزال “قرية سيدي دخيل” قرب طلميثة ونتيجته توفي 243 شخصا وجرح المئات، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة في المباني والممتلكات تسببت في تدمير المدينة والتي أصبحت الآن أطلال بعد أن هجرها سكانها عقب الزلزال إلى مدينة المرج الجديد الحالية.