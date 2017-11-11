أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الرعاية الصحية في طبرق مفتاح أرحومة إن حملة ترياق الأمل لدعم مرضى السرطان تنطلق في المدينة تحت رعاية إدارة الخدمات الصحية طبرق.

وأضاف أرحومة أن مؤسسات المجتمع المدني في المدينة من منظمات وجمعيات وأفراد تنادت للقيام بالحملة وإقامة سوق خيري يكون ريعه لدعم المرضى ومساعدتهم على تخطي المرحلة وتوفير مايمكن توفيره لهم من دعم مادي ومعنوية ونفسي.

وأوضح مدير المكتب أن من أهداف الحملة حصر مرضى الأورام وفتح قاعدة بيانات كاملة عنهم، دعم قسم الأورام في مركز طبرق الطبي، والتواصل مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني على المستوى المحلي والدولي لتقديم الدعم في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أرحومة أن من أهداف الحملة أيضًا العمل على إنشاء مركز للأورام وتبني الدعم والدعاية له من خلال القنوات الرسمية الحكومية وغير الحكومية.

وتابع مدير المكتب “الشعور بالأمل في الوصول إلى الشفاء التام من المرض هو الذي نسعى إلى تحقيقه لهم من خلال هذه الحملة والتي ستكون متواصلة طيلة العام”.