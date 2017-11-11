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قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري ، إن القيادة العامة حذرت أكثر من مرة من التعامل مع أي جسم تابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأضاف الناظوري خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن القوات المسلحة العربية الليبية لن تتوانى عن الضرب بيد من الحديد كل من يحاول شق الصف في مدينة بنغازي .

واتهم رئيس الأركان الحاكم العسكري حكومة الوفاق بمحاولة زعزعة الاستقرار وشق الصف في ليبيا، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة ليست طرفًا في الصراع السياسي.

وطالب الناظوري بضرورة التقيد بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، وعدم التعامل مع أي جسم يتبع المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق فرج أقعيم اتهم أمس الجمعة القائد العام وعدد من أعوانه بمحاولة اغتياله وأمهله 48 ساعة لتسليم قيادة الجيش لآمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة.