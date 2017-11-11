أخبار ليبيا24- خاص

قال الناطق باسم مديرية أمن المرج النقيب أحمد المسماري اليوم السبت إنه تم التعميم على جميع الأجهزة الأمنية للاستنفار داخل المدينة استنفارا أمنيا كاملا.

وأضاف المسماري في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الاستنفار بناء على تعليمات مدير الأمن ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة المرج عقيد عادل عبد العزيز.

وأشار الناطق باسم المديرية إلى أن هذا الإجراء يأتي تحسبًا لأي اختراق أمني يمكن أن يطال المدينة.

وأوضح أن مدير الأمن شدد في تعليماته على التدقيق في التفتيش بالطرق الصحيحة والتعامل مع المواطن بالطريقة الحسنة وطبقًا للقوانين والضوابط القانونية.