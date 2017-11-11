أخبار ليبيا24- خاص

كشف مدرب المنتخب الليبي المؤقت عمر المريمي اليوم السبت عن تشكيلته التي ستواجه تونس بعد ساعتين من الآن تقريبا .

وضمت التشكيلة الأساسية حارس المرمى محمد نشنوش وخط دفاع يتكون من أحمد التربي و سند الورفلي كمتوسطي دفاع و أحمد المقصي و المعتصم صبو في الأظهره وفي خط الوسط المحترف أحمد بن علي و محمد الطبال وحمدو المصري والمعتصم المصراتي وفي خط الهجوم مؤيد اللافي و محمد الغنودي .

وسيلاقي منتخب ليبيا نظيره التونسي مساء اليوم في ملعب رادس لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 .