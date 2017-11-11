أخبار ليبيا24

أكدت القوات المسلحة العربية الليبية أنها أداة لفرض الأمن والاستقرار وأنها تعمل بحرفية عالية، للتصدي لكل محاولات الفتن وشق الصف .

ولفتت القوات المسلحة إلى سيطرتها على مقرات تابعة لوزير داخلية الوفاق فرج اقعيم والتي كان من خلالها يتم زعزعة الاستقرار والأمن في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة.

وأوضحت القوات المسلحة أنها بسطت سيطرتها الكاملة على الطريق الساحلي من مدينة المرج إلى مدينة بنغازي، وتأمينها ونشرت وحدات القوات المسلحة فيها .

وبينت القوات المسلحة أنها سبق وأن حذرت مراراً وتكراراً من محاولات زعزعة الأمن والاستقرار، وفرض الأمر الواقع في مناطق سيطرتها الأمر الذي أوجب التدخل لإنهاء الفوضى .