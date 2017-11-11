أخبار ليبيا24

حقق المنتخب السويدي ، فوزًا هامًا على ضيفه الإيطالي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب “فريندز أرينا”، ضمن منافسات ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء هدف فوز السويد عن طريق البديل جاكوب يوهانسون في الدقيقة 61، ليمنح الأزرق والأصفر الأفضلية قبل مباراة العودة في 13 نوفمبر الحالي على ملعب “سان سيرو” بإيطاليا.

وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال الشوط الأول الذي تخلله هجمات قليلة من الطرفين، حيث كان الالتزام تكتيكي حاضرًا بقوة.

ودخل منتخب السويد المباراة وهو يعتمد على أسلوب الضغط العالي، بحثًا عن الهدف الأول، مستغلاً عاملي الجمهور والأرض.

في المقابل، كاد أندريا بيلوتي، أن يخطف الهدف الأول للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 6، بعدما استقبل عرضية مثالية من ماتيو دارميان برأسية جيدة، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس بسنتيمترات قليلة.

وهدد أولا تويفونين، لاعب السويد مرمى المنتخب السويدي، في الدقيقة الثامنة بعدما سدد كرة أرضية قوية في الدقيقة الثامنة، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيسر لجانلويجي بوفون.

وسدد إيميل فورسبيرج، نجم السويد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25، لكنها جائت عالية عن الخشابات الثلاث.

ونشط المنتخب الإيطالي في بداية الشوط الثاني، وترجم ذلك أنطونيو كاندريفا، الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 48 إلا أن روبن أولسن، حارس السويد أبعدها إلى ضربة ركنية.

ونجح البديل جاكوب يوهانسون، في افتتاح التسجيل للمنتخب السويدي في الدقيقة 61، بعدما قابل تمهيد أولا تويفونين، بالتسديد المباشر لترتطم الكرة في مدافعي إيطاليا وتغالط بوفون وتدخل المرمى.

واندفع لاعبو الأزوري هجوميًا في محاولة لإدراك التعادل، حيث رد القائم الأيمن للحارس السويدي، صاروخية ماتيو دارميان، التي سددها من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

واستحوذ المنتخب الإيطالي على الكرة في آخر 20 دقيقة من عمر اللقاء، إلا أنهم فشلوا في تسجيل هدف التعادل وسط تراجع لاعبو السويد للدفاع، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف