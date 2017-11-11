أخبار ليبيا24

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم السبت إننا ماضون في استكمال برنامجنا لتطهير منطقة سهل الجفارة من العناصر الإجرامية والقضاء على أوكار الجريمة.

وأكد السراج خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والشرطية بمنطقتي سهل الجفارة وجنزور على عودة مؤسسات الدولة للإضطلاع بمسؤولياتها داخل مناطقها وتفعيل أداءها لتعمل بكفاءة لضمان أمن المواطنين؟

ودعا رئيس المجلس الرئاسي كافة عناصر الشرطة والجيش إلى الالتحاق بمؤسساتهم ووحداتهم العسكرية والأمنية.

وشدد السراج على الأهمية القصوى للأمن في استقرار الوطن مشيراً إلى أنه المدخل لإنعاش الاقتصاد ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين

وعرضت القيادات الشرطية خلال الاجتماع على رئيس المجلس الرئاسي ما اتخذته من ترتيبات وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات وتوفير ما يلزم من استعدادات لتأمين المنطقتين بالكامل.