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أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت الأحداث التي شهدتها مدينة بنغازي سواء القصف بالمدفعية والطيران الذي طال مقارًا ومباني عامة وخاصة وألحق الضرر وخسائر بتلك المناطق.

وأعلن المجلس الرئاسي في بيان له رفضه بقوة هذا التجاوز والاستفزاز والتصعيد محملا المسؤولية كاملة لمرتكبي القصف المستهين بأرواح المواطنين.

وأشار الرئاسي إلى أن البعض يحاول إجهاض جهوده للم الشمل وتوحيد الصف لإرساء الأمن والاستقرار، وإجهاض مبادرات المجتمع الدولي السلمية وإدخال البلاد في دوامة جديد من العنف.

ودعا المجلس الرئاسي إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي لن تقود إلا إلى المزيد من الفرقة والانقسام وتكريس العداوة والفتنة، مجددًا تأكيده على أن دور مديريات الأمن التي تتبع وزارة الداخلية لحكومة الوفاق في مدينة بنغازي ينحصر في تأمين المواطنين واستتاب الأمن بالمدينة.

وأوضح الرئاسي أن أي اعتداء على وزارة الداخلية يعتبر اعتداءً على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن محاولات جر البلاد إلى مواجهات جديدة مدانة من الشعب الذي عانى الكثير ويتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والسلام.

يشار إلى أن شخصين قتلا وأصيب مايقارب الـ 6 آخرين جراء القصف الذي تعرض له مقر تابع لقوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب في منطقة بودزيرة شرق بنغازي.