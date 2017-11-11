أخبار ليبيا24- خاص

قالت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا‏ نيرمين الشريف إن الاتحاد أعلن عن البدء في الإعداد لتقديم دعوى للطعن ضد قرار مجلس النواب بشأن رفع سن التقاعد إلى 70 سنة.

وأضافت الشريف: “سنقوم برفع الأمر للمحكمة الدستورية مبدئياً باعتبار القرار يعد خرقا للاتفاقية 102 الموقعة عليها من قبل دولة ليبيا، وتجاوزا للدور الذى تضطلع به النقابات العمالية والمهنية”.

وأشارت رئيس الاتحاد إلى أن القرار سيزيد نسبة البطالة في ليبيا، وباعتبار أن العمال يشاركون بعضوية مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وعضوا بكافة اللجان الفرعية لفض المنازعات الضمانية ولم تقوم إدارة الصندوق بالتنسيق مع النقابات قبل عرض التعديل على مجلس النواب.

وأكدت أن هناك لجنة صدر قرارها من مجلس الوزراء تتعلق بالردود على ملاحظات خبراء منظمة العمل الدولية، وأن أية تجاوزات تصدر من الدولة لأي اتفاقية وقعت عليها الدولة الليبية ومن ضمنها مايتعلق بالتأمين الاجتماعي والحقوق العامة والصحة والسلامة المهنية وغيره.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر الأيام القليلة الماضية مشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي (قانون رقم 13 لسنة 1980) بتعديل سنة التقاعد من عمر 65 إلى 70 عام.