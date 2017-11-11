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قال الناطق باسم مديرية أمن المرج النقيب أحمد المسماري إنه منذ اليوم السبت سيبدأ تفعيل قرار رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري بشأن الرماية العشوائية وحيازة السلاح.

وأضاف المسماري أن مديرية أمن المرج سوف تصادر السلاح وتحتجز حامله وتحيله إلى الجهات المختصة.

يشار إلى أن عقد مدير الأمن في المرج ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة عقيد عادل عبد العزيز عقد في أكتوبر المنصرم اجتماعًا أمنيًا واسعًا مع الأجهزة الأمنية في البلدية لمعالجة ظاهرة الرماية العشوائية خاصة في الأفراح، والمناسبات الاجتماعية .

وقال الناطق باسم مديرية أمن المرج إن مدير الأمن أوضح مدى خطورة الأضرار البشرية والمادية التي تسببها هذا الظاهرة، خاصة المواطنين القاطنين في الأكواخ.

وأضاف المسماري أن عبد العزيز شدد على الحضور بضرورة مكافحة هذه الظاهرة، التي باتت تسبب إشكاليات كبيرة ولابد من إيجاد حل للقضاء عليها والحد منها بكل حزم وصرامه، خاصة مع ازدياد حالات الوفيات مؤخراً جراء هذه الظاهرة.