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خاض منتخبنا الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس حصته التدريبية الرسمية، على ملعب رادس الذي سيحتضن غدًا السبت المباراة المصيرية أمام المنتخب التونسي في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018.

وشهدت التدريبات مشاركة كل اللاعبين دون استثناء، كما أن الأجواء كانت متميزة وبها تفاؤل كبير من قبل اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية مثلما أكد اللاعب محمد الغنودي.

وقال الغنودي في تصريحات صحفية: “ديربي الجوار سيكون حماسيا ومشوقا وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية لأن جماهيرنا في ليبيا تنتظر إنجازا لتأكيد أننا نملك منتخبا محترما”.

من جانبه قال الحارس أحمد عزاقة: “دخلنا في معسكر منذ أيام ورغم قصر مدة المعسكر لكن سنكون على أتم الاستعداد للتألق أمام منتخب تونس”.

وأضاف: “منافسنا سيلعب من أجل التأهل للمونديال ونحن سنلعب من أجل سمعة المنتخب وأيضا من أجل تحسين ترتيبنا العالمي جماهيرنا في ليبيا تنتظر الإنجاز وبحول الله سنقدم مباراة تشرف كرة القدم الليبية”.

عبد السلام الفيتوري أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب أكد من جهته أن الحالة الصحية لكل اللاعبين جيدة للغاية مشيرًا إلى أنهم على أتم استعداد للمباراة.

يشار إلى أن منتخب تونس يحتاج إلى التعادل على أقل تقدير أمام منتخبنا ، من أجل التأهل لكأس العالم المقرر إقامته الصيف المقبل في روسيا.