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قتل عنصرين من قوة المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب إثر هجوم بقذائف الهاون استهدف مقر كتيبة التدخل السريع التابعة في منطقة بودزيرة شرق بنغازي برئاسة وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبدالعزيز العقوري إن 4 قذائف هاون سقطت اليوم الجمعة على أحد مقرات قوة المهام الخاصة التابع في بودزيرة.

وأضاف العقوري أنه لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية حددت مكان إطلاق الصواريخ وهي بصدد استكمال التحقيقات.

الجدير بالذكر أن وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج أقعيم نجا يوم الأحد الماضي من محاولة اغتيال إثر تفجير سيارة استهدفت موكبه في منطقة سيدي خليفة الواقعة في الضواحي الشرقية لمدينة بنغازي.

وأصيب خمسة أشخاص بجراح جراء تفجير السيارة بحسب مسؤول الإعلام في مكتب وكيل وزارة الداخلية عبدالعزيز العقوري في وقت سابق.

يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر الماضي سقط ستة جرحى من جهاز المهام الخاصة التابع لوكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق فرج أقعيم، جراء انفجار وقع قرب مقر الجهاز شمال بنغازي.

وألحق الانفجار جراء سيارة مفخخة أضرارا مادية بخمس سيارات تابعة للجهاز في منطقة بودزيرة.