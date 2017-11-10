أخبار ليبيا24- خاص

رشحت الهيأة العربية للمسرح الكاتب والناقد الليبي معتز بن حميد، في القائمة القصيرة لمسابقة تأليف النص المسرحي (الموجه للكبار) 2017 بمسرحية “المُـــرّان”.

وقال بن حميد لـ”أخبار ليبيا24″ إن النص المسرحي (المُــــرّان) هو النص الوحيد المشارك من ليبيا ضمن القائمة التي تزيد عن 200 مشارك التي وصلت للجنة التحكيم قبل إغلاق فرصة المشاركة.

وأضاف الكاتب والناقد أن المسرحية تسرد في مضمونها قضية الهجرة غير الشرعية ومسألة طموح بشر العالم النامي لتحدي صعاب الهجرة بغرض عيش حياة كريمة يأملها هنا.

وأشار بن حميد إلى أن كلمة المُرّان (اسم شجر ينمو في سفوح وجبال أوروبا) وهو عنوان المسرحية الذي اخترته رمزا لكينونة البشر المطموسة الجامدة وجعل العالم الحديث يصنف شخوص بلدان دول العالم الثالث على أنهم كائنات جغرافية لا يحق لها التنقل والتمتع بأرض الله أينما كانت وجهتهم.

ونشر الموقع الرسمي للهيأة العربية للمسرح أسماء المؤلفين وعناوين النصوص التي احتلت المراتب العشرين الأفضل، وقد تقاسم سبع وعشرون نصاً هذه المراتب، في تنافس و تقارب ملحوظين.

وأوضحت الهيأة أنها ستعلن النتائج النهائية قبيل نهاية شهر نوفمبر، وكذلك نتائج مسابقة تأليف النص الموجه للأطفال.

وأكدت الهيأة العربية للمسرح في خبر نُشر في شهر سبتمبر الماضي أنها تلقت 270 مشاركة في النسخة العاشرة لمسابقة تأليف النص المسرحي للفئتين.

وقال الأمين العام للهيأة إسماعيل عبد الله ومقرها الإمارات في بيان إنه وصل للمسابقة في مجال كتابة المسرح الموجه للكبار 189 نصا، استبعد منها 6 لمخالفتها الشروط المعلنة، وقد تم إبلاغ أصحابها بنوع المخالفة حين وصول المشاركة؛ لذا يتبقى في التنافس منها 183.

وأضاف عبدالله أن المسابقة شهدت هذا العام تطورا إيجابيا جديدا من حيث الكم والنوع، فقد حرصت الهيأة على تخصيص نسخة هذا العام للخيال العلمي لناحية النصوص الموجهة لليافعين، إذ لاحظت اللجان في النسخ السابقة ميل الكثير من الكتاب إلى الانغلاق في خانة التقليدية أو اجترار الحكاية التراثية دون عصرنة بسبب سهولة هذا الاتجاه.

الجدير بالذكر أنه في مسابقة التأليف الموجه للكبار، سجلت مصر أعلى نسبة مشاركات بلغت 74 مشاركة، تلتها العراق 27مشاركة، فـالجزائر 21 مشاركة، تليها سوريا برصيد 20 مشاركة، ثم الأردن 133 مشاركة بالمركز الخامس، وليبيا مشاركة واحدة، ودول عربية أخرى بمشاركات قليلة.

يشار إلى أن الكاتب والناقد الليبي معتز بن حميد وقع في سبتمبر الماضي عقد روايته “رسائل الفردوس” مع المكتبة العربية للنشر والتوزيع لصاحبها ومديرها الكاتب والروائي المصري جمال عبد الرحيم. وحسب ما ذكرته المكتبة العربية فإن الرواية ستصدر قريبا مع منشوراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.