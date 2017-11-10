أخبار ليبيا 24 – خاص

حدد الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الجنوبية 20 من شهر نوفمبر الجاري موعداً لانطلاق دوري كرة القدم داخل الصالات الخاص بفرق المنطقة الجنوبية .

وقال عضو لجنة كرة القدم داخل الصالات بالاتحاد الليبي لكرة القدم ناجي هلال، لـ “أخبار لييا 24” إن قرعة المجموعات نظمت الخميس بحضور عدد من الشخصيات الرياضية على راسهم عضو لجنة الصالات بالاتحاد الليبي عبدالرحمن مصطفى ورئيس لجنة الصالات بالاتحاد الفرعي على أحمد القطروني وعضو اللجنة اسماعيل المجبري ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقة .

وأضاف أن القرعة وضعت فرق القدس والشرارة والمهدية والامل والمهاري ضمن المجموعة الاولى بينما وقعت فرق العلا والقرضابية والنهضة والهلال ويثرب في المجموعة الثانية من المسابقة

وعن مباريات الجولة الأولى أوضح أنها ستشهد مواجهة الشرارة ونظيرة المهاري فيما يقابل المهدية منافسه الأمل في حين سيلتقي القرضابية امام يثرب والنهضة مع الهلال