أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق كرة السلة في نادي الأهلي بنغازي الفوز مساء اليوم الجمعة على ضيفه المروج بنتيجة 49 -67 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية مجمع سليمان الضراط في المدينة الرياضية بنغازي لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للدوري الليبي .

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الربع الأول ( 7 – 5 ) لصالح الأهلي

الربع الثاني ( 15 – 6 )لصالح الأهلي

الربع الثالث ( 19 – 14 ) لصالح الأهلي

الربع الرابع ( 26 – 24) لصالح الأهلي

وقاد الأهلي بنغازي خلال المباراة طاقم تدريبي صربي بقيادة المدرب العام “رادينكو أورلوفيتش”.