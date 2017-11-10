أخبار ليبيا24- خاص
حقق فريق كرة السلة في نادي الأهلي بنغازي الفوز مساء اليوم الجمعة على ضيفه المروج بنتيجة 49 -67 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية مجمع سليمان الضراط في المدينة الرياضية بنغازي لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للدوري الليبي .
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:
الربع الأول ( 7 – 5 ) لصالح الأهلي
الربع الثاني ( 15 – 6 )لصالح الأهلي
الربع الثالث ( 19 – 14 ) لصالح الأهلي
الربع الرابع ( 26 – 24) لصالح الأهلي
وقاد الأهلي بنغازي خلال المباراة طاقم تدريبي صربي بقيادة المدرب العام “رادينكو أورلوفيتش”.