أخبار ليبيا24

أعلن تنظيم داعش في سوريا اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على نحو 50 % من مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، إثر هجوم مضاد ضد مواقع قوات النظام السوري وحلفائه.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن الجيش السوري كان أعلن أمس الخميس، سيطرته وسيطرة حلفائه على كامل البوكمال في محافظة دير الزور التي كانت تعد آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم داعش المتطرف في سوريا.

وأضاف عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أنه إثر هجوم مضاد مساء الخميس تمكن التنظيم المتطرف اليوم من استعادة أكثر من 40 % من المدينة.

وفي ذات السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي بريت ماكغورك سيرأس وفداً مشتركاً بين الوكالات إلى عمان في الأردن للمشاركة في اجتماع يوم 15 نوفمبر الجاري مع أعضاء رئيسيين في هذا التحالف.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها أنه بعد أن تمّ تحرير الموصل والرقة، يمثل هذا الاجتماع فرصة لشركاء التحالف لمناقشة الخطوات التالية لضمان إلحاق هزيمة دائمة بداعش في العراق وسوريا.

وأكدت وزارةالخارجية الأمريكية في بيانها أن أعضاء التحالف سيناقشون سبل تسريع نهجنا الجماعي لهزيمة طموحات داعش العالمية، كما سيناقش بشكل مفصل “أولويات جبهات الجهود المتعددة للتحالف، بما في ذلك تحقيق الاستقرار والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل مكافحة الإرهاب ومكافحة رسائل التنظيم”.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الأخير لكبار قادة التحالف على المستوى الوزاري عقد في 22 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تجتمع المجموعة الصغيرة التابعة للتحالف بانتظام لتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة داعش وتعزيزها.