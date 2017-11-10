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تمكن فريق نزع الألغام في مؤسسة “ﻻ للألغام و مخلفات الحرب” الأربعاء، من تفكيك عدد “1” تفخيخ نوع مسطرة مقرون بقذيفة هاوتزر 155 ملم” من منطقة بوفاخرة.

وقال عضو المؤسسة خليفة العبيدي إنه بناء على بلاغ من أحد المواطنيين من قرية بوزكرة الواقعة في منطقة تيكا غرب بنغازى عن وجود أجسام مشبوهة قمنا باﻻنتقال إلى العنوان المشار إليه.

وأفاد العبيدي أنه اتضح بأن الأجسام مخلفات حربية متنوعة و شديدة الخطورة، تم التعامل معها ونقلها إلى المكان المخصص لها.

وجدد عضو المؤسسة تحذيره بخطورة المناطق المحررة وتلوثها بالألغام ومخلفات الحرب، مثنياً على جهود القوات البحرية التي ساندتهم في إنهاء مهمة نزع الألغام.

وفي تصريحات سابقة جدّد رئيس مجلس إدارة مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، خالد الغزالي، التنبيه على أن المناطق المحررة في مدينة بنغازي “لا تزال خطيرة على حياة المواطنين”، مؤكدًا أن المؤسسة تواصل جهودها في تفكيك المفخخات والملاغم في محوري الصابري وسوق الحوت.