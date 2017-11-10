أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة نادي ألاهلي طرابلس ،رسمياً تعاقدها مع الصربي، برانكو، ليتولى لتدريب فريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وسبق للمدرب وأن خاض جربة التدريب في ليبيا من بوابة الاتحاد كما كانت له عدة تجارب عربية ناجحه خاصة رفقة الفيصلي .

وسيخلف برانكو المدلاب المصري طلعت يوسف الذي انهت إدارة الاهلي طرابلس التعاقد معه بالتراضي وسيبدأ المدرب الجديد للاهلي طرابلس مهامه في الاشراف على تدريبات الفريق بشكل رسمي غدًا الجمعة .

من جهته لم يعلن مجلس إدارة نادي الاهلي طرابلس عن قيمة التعاقد مع المدرب الصربي

وسيخوض فريق ألاهلي طرابلس الخميس القادم مباراة هامة ستجمعة بنظيرة التحدي في الدور الرباعي للدوري الليبي الممتاز المؤهل لبطولتي الأندية الأفريقية.