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دخلت الحرب العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي مراحلها الأخيرة بتحرير قضاء القائم والعمليات العسكرية في المناطق المتبقية تحت سيطرة التنظيم في قضاء راوة والرمانة، بحسب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول.

وقال رسول إن “المعارك لن تطول لتحرير تلك المناطق عسكريا وبشكل تام” واستعرض العميد رسول سير العمليات العسكرية الأخيرة للقوات العراقية، حيث “تم الانتهاء من تحرير قضاء القائم، والسيطرة على المنفذ باتجاه البوكمال على الحدود السورية، وتأمين الحدود العراقية السورية”.

وأشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن القوات العراقية عزلت كلا من قضاء راوة ومنطقة الرمانة وتم تطويقهما.

وقال قيادى عراقى في محافظة الأنبار العراقية, الشيخ قطرى العبيدى، إن عملية تحرير ناحية الرمانة التى تقع شمال القائم 350 كم غرب الرمادي، انطلقت بمشاركة القوات الأمنية والعشائر.

وأضاف أن تلك القوات تمكنت من تحرير جسر الرمانة الذى يربط مركز الناحية بالقائم، مشيرا إلى أنها تواصل تقدمها لتحرير كامل الناحية من داعش. يذكر أن القوات الأمنية والعشائر والحشد الشعبى تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير مدينة القائم وناحيتى العبيدى والكرابلة من تنظيم داعش.

وأضاف قوله: “لم يتبق أمامنا سوى الشيء القليل، لم يتبق سوى مناطق قضاء راوة والرمانة والمناطق المحيطة بها التي تقع شمال نهر الفرات، وعما قريب سنفرض السيطرة على كل تلك المناطق ويتم إعلان تحريرها”.

وأضاف أن القوات العراقية تعتمد أيضا على الإسناد الجوي من طيران الجيش العراقي الذي يقدم الدعم في كل محاور القتال حيث يتم استهداف أهداف لداعش. وعن الإجراءات والخطط المستقبلية لإنهاء وجود التنظيم في العراق، قال العميد رسول إنه وبعد فرض السيطرة على كافة المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم ستبدأ “عمليات التطهير والتفتيش لمناطق صحراء غرب الأنبار والمناطق الصحراوية للقضاء على الخلايا والأوكار التي يحتمي فيها ما تبقى من داعش”.

وعند استكمال عمليات التطهير ورفع مخلفات تنظيم داعش من المناطق المحررة سيتاح للمدنيين العودة إلى منازلهم، بحسب رسول.