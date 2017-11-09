أخبار ليبيا 24 – خاص

تفوق فريق الصداقة لكرة القدم، على ضيفه فريق الأفريقي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على أرضية ملعب امساعد، ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدرجة الأولى.

وجاء هدف الصداقة، بمجهود فردي عن طريق المهاجم عبدالله الحوتة في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، أعلن الحكم رافع الحوتي انتهاء اللقاء بتفوق الصداقة بهدف نظيف، جعلته يهيمن على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، ويبتعد عن أقرب ملاحقيه المختار بفارق 3 نقاط الذي بدوره يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

هذا وسيخوض الصداقة المواجهة المقبلة في أخر مواجهات الذهاب، عندما يستضيف نظيره نسور مرتوبة على أرضية ملعب شحات.