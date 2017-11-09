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من المعروف ان يستخدم تنظيم داعش الإرهابي ست مراحل لتنشئة الأطفال الأبرياء ليصبحوا عناصر متطرفة في صفوفه، وبات يستند التنظيم على هذه الاستراتيجية لتعويض النقص في صفوفه إثر تراجعه الميداني في العراق وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان.

وكشفت عدة تقارير عن هذه المراحل، وأولها مرحلة الإغواء التي تشمل عرض الأفكار والممارسات المتطرفة للأطفال عبر لقاءات غير مباشرة مع أعضاء التنظيم الإرهابي في المناسبات العامة، ثم تأتي مرحلة التعليم، وهي مشابهة للإغواء، لكن يلقن فيها الطفل بشكل مكثف ويقوم بمقابلة قادة داعش وجهاً لوجه.

وتلي هذه المرحلة الاختيار التي تهيمن بيئة داعش على حياة الطفل، وذلك عبر استقطابه وتدريبه لاكتشاف قدراته وتحديد المهام.

أما المرحلة الرابعة فهي الإخضاع التي تبرمج عبرها عقلية الطفل من خلال التدريبات الجسدية والنفسية الوحشية، والتي تشمل عزله عن أسرته وفرض زي موحد عليه لتعميق التزامه بحس التضحية وقيم التنظيم.

كذلك تفيد التقارير بأن المرحلة الخامسة وهي التخصص، هي التي يسعى فيها التنظيم إلى تعزيز خبرات الطفل البدائية، تزامناً مع تدريبات متخصص.

وتنتهي عملية التجنيد في مرحلة التعيين، وهي بمثابة تخرج للطفل إلى صفوف التنظيم عبر تعيينه لكي ينفذ عمليات عنيفة او ليستعمل كدرع بشري.

وقال لنا أب لأحد الأطفال, وهو لا يزال يبكي موت ابنه الصغير في عمليات داعش الإرهابية, إن من مظاهر التجييش التي يقوم بها التنظيم الإرهابي، غرس فكرة في عقول الأطفال أنّ أبوبكر البغدادي هو مولاهم، وأنّهم من دونه لكانوا كفاراً مرتدين، حيث يتم في الخيم الدعوية غسل أدمغة الأطفال بشكل كامل.

وها هي كارثة تجنيد داعش للأطفال، فمن المعروف أيضاً ان معظم من يقومون بالعمليات الانتحارية لصالح التنظيم الإرهابي تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما.

ويستهدف التنظيم الأطفال الذين يتعدى عمرهم 13 عاما، وفق عمر، وهو مواطن عراقي تحدث عن خبرته، شرط عدم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أن ابن أخيه أجبره والداه على ترك المدرسة خشية من أن يقع ضحية تعاليم داعش.

وأضاف أن تورط الاطفال يشمل استخدام أو تجنيد الأطفال، وكلمة «استخدام» لا يقصد بها فحسب إشراك الأطفال في المعارك، بل أيضا استعمالهم لنقل المياه وغيرها من الأمور فضلا عن تزويج الفتيات القاصرات والاستغلال الجنسي.

وتابع “في الواقع، لم تقتصر فظائع داعش على استخدام الأطفال، لتنفيذ العمليات الانتحارية أو القتال فحسب، بل جعلهم التنظيم الإرهابي أيضا جلادين”.

وسلط تقرير للأمم المتحدة الضوء على الاستخدام الممنهج من قبل داعش للأطفال ما دون الـ18 كجلادين