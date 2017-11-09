أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت، اليوم الخميس، حملة التوعوية بنقص فيتامين د في مدينة بنغازي، بمدرج سناء محيدلي في مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي بتنظيم واشراف كلية الصحة العامة بالتعاون مع الجمعية الليبية للتغذية.

وقالت رئيس الحملة التوعوية لنقص فيتامين “د” مريم السلطني لـ “أخبار ليبيا 24” إن الهدف من الحملة هو توعية الشعب الليبي بأضرار نقص الفيتامين د واطلاق نتائج البحوث التي أجريت بقسم الصحة العامة بخصوص الفيتامين د وتوعية الشعب بأسباب نقصه.

وأضافت – أن الحملة بدأت باليوم العلمي وتتضمن محاضرات من اكاديميين موجهة لكافة المجتمع، والأسبوع المقبل سيكون هناك تدريب لإخصائيين التغذية في مدينة بنغازي بتنظيم كلية الصحة العامة والجمعية الليبية للتغذية.