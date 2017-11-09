أخبار ليبيا24- خاص

خطف فريق الوحدة أول فوز له في الدوري الليبي الممتاز حين تغلب أمس الأربعاء على حساب منافسه المحلة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب طرابلس الدولي في الجولة الأخيرة لذهاب المجموعة الرابعة.

وقدم الوحدة أداءً جيداً واستحق الثلاث نقاط وافتتح أهدافه عبر لاعبه محمد مكاري وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول وضاعف الوحدة أهدافه في الشوط الثاني عبر المهاجم محمد زكي العلواني لتنتهي دقائق المباراة التسعين بتفوق فريق الوحدة بثانية نظيفة .

وبذلك رفع أبناء ميزران رصيدهم إلى 5 نقاط فيما واصل تلقي المحلة الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 6 نقاط .