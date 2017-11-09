أخبار ليبيا 24

قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إن الفقر والفساد من ضمن الأسباب التي تقف وراء استمرار انتشار أيدولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش،” رغم الهزائم العسكرية التي يتكبدها التنظيم على الأرض.

أوضح زكريا قائلا: “لماذا يحصل هذا؟

هناك العديد من الأسباب منها الفقر والصعوبات الاقتصادية والتغييرات التي تحصل في العالم كل ذلك يبعث بالقلق حيث الناس مشمئزون من الفساد وعدم كفاءة السياسيين ويميلون بسهولة إلى أن الإسلام هو الجواب لكل ذلك وفقا لما قاله لي أحد السياسيين في سنغافورة.”

وتابع قائلا: “هناك أيضا التحالفات التي يعقدها السياسيون مع الزعماء الدينيين وما ينعكس على ذلك في توفير أرضيات في بعض الأحيان للتطرف وكل ذلك في سبيل البحث عن أصوات انتخابية، في جنوب شرق آسيا، كل السياسيين الذين تحدثت معهم تقريبا، يؤمنون أن هناك سببا أكثر أهمية يتمثل بتصدير أيدولوجيات وأموال من منطقة الشرق الأوسط..”