أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت إلى مستشفى الجلاء الجراحة والحوادث بنغازي، ظهر اليوم الثلاثاء أول شحنة من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية مقدمة من مؤسسة سيرين للإغاثة والتنمية .

وتعهدت المتحدثة الرسمية للمؤسسة دانيا جمال بإرسال المزيد من الشحنات لمستشفى الجلاء ولغيرها من المراكز الصحية الهامة في مدينة بنغازي .

وتوجهت بالشكر إلى كل العاملين بوزارة الداخلية على الاستجابة والتدخل السريع ودعمها ومساعدتها في إيصال هذه الشحنة .

وناشدت المتحدثة الرسمية للمؤسسة كل من لديه الرغبة بمساعدة المؤسسة للاستمرار في هذه الجهود لرفع معاناة المرضى والجرحى في جميع مدن ليبيا.