أخبار ليبيا 24 – خاص

نددت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية بما وصفته بـ«السلوك العنيف» من جانب مايسمى بحرس السواحل الليبيي، مشيرة إلى أن خمسة مهاجرين بينهم طفل قضوا صباح الاثنين في البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الألمانية، الاثنين، إن حرس السواحل الإيطالي دعا السفينة «سي ووتش 3» التي استأنفت عملياتها الأسبوع الفائت إلى إسعاف زورق مطاطي يغرق على بعد 30 ميلاً بحريًا من ليبيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووصل زورق استطلاع تابع لما يسمى حرس السواحل الليبي إلى المكان «في شكل شبه متزامن» مع مسعفي المنظمة وبدأ بإنقاذ المهاجرين، وفق المنظمة.

لكن قسوة طاقمه أثارت هلعهم ما تسبب بسقوط العديد منهم في المياه فيما غادر الزورق الليبي «بسرعة» ما استدعى تدخل مروحية للبحرية الإيطالية.



ونشرت المنظمة صورًا تظهر هذه الوقائع وشريطًا مصورًا لمروحية تقترب من الزورق الليبي لإجباره على التخفيف من سرعته حيث تمكن المسعفون الألمان من إنقاذ 58 مهاجرًا وانتشلوا خمس جثث أحدها لطفل.

وتعمل منظمة «سي واتش» الألمانية على انقاذ المهاجرين غير الشرعيين من الغرق في البحر المتوسط بالتعاون مع وكالات أخرى من خلال البحث بنشاط عن قوارب اللاجئين في عرض البحر.



وعلق رئيس بعثة «سي ووتش 3» يوهانس باير، في بيان: «يمكن تحميل ما يسمى حرس السواحل الليبي مسؤولية هذه الوفيات لأنهم أعاقوا عملية إنقاذ مؤكدة بسلوكهم العنيف»، لكنه تدارك: «إن المسؤولية (الفعلية) تقع على الاتحاد الأوروبي الذي يمول (الجهاز الليبي) ويدربه».



وتراجعت وتيرة مغادرة المهاجرين لليبيا بنسبة سبعين في المئة بين شهر يوليو وشهر أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، لكن هذه الوتيرة ازدادت في الأيام الأولى من شهر نوفمبر الحالي.