أخبار ليبيا24- خاص

أجرى منتخبنا ، مساء أمس الثلاثاء، أول حصة تدريبية له في تونس، وتحديدا على الميدان الفرعي لملعب المنزه.

ويستعد منتخبنا لمواجهة نظيره التونسي، السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأكد مدير المنتخب ، عادل الخمسي، التحاق المحترفين، بالبعثة التي وصلت تونس، وأبرزهم أحمد بن علي لاعب بيسكارا الإيطالي، وحمدو المصري والمعتصم المصراتي.

ورغم شكلية اللقاء بالنسبة للاعبي منتخبنا ، إلا أنهم أكدوا على خوض المباراة بجدية كبيرة، للدفاع عن سمعة الفريق.

وقال أحمد الزوي، مهاجم منتخبنا ، إن المواجهات دائما بين المنتخبين، تتسم بالإثارة والتشويق.

وتابع “المباراة ليست مهمة لنا، لكن سنلعب بكل جدية للدفاع عن سمعة منتخب ليبيا، والتأكيد على أن وجودنا في المركز الأخير للمجموعة لا يتناسب مع قدرات وطموحات الفريق”.

وأضاف الزوي “الرهان سيكون كبيرا لمنافسنا، لكن المهم بالنسبة لنا هو تشريف كرة القدم الليبية رغم كافة الظروف”.