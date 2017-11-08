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كشف رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي، أن الجهاز وظيفته كشف حالات التزوير والتلاعب بالأوارق الخاصة بالسجل المدني في كافة مكاتب الإصدار والخدمية الواقع في نطاق بنغازي وضواحيها.

وأضاف الدرسي، أنه سيتم المراقبة الدورية لكافة السجلات المدنية وسيتم إحالة كافة المزورين للنيابة والنائب العام وهي من تتخذ ضده الاجراءات حال ذلك.

وأوضح رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية أن الجهاز كان قراره موجود منذ عام 2012 ولكنه لم يفعل للاسف، مؤكدا أنه سيتم إنشاء إدارات للجهاز.

وأشار الدرسي إلى أن الجهاز تحصل على مقر خاص به في منطقة القوراشة وهو تابع للمصلحة وسيتم صيانته وبدء العمل فيه.

وأكد أن سيتم نقل كافة ضباط وضباط الصف الذين يعملون في السجلات المدنية إلى الجهاز، ولن يسمح لأي ضابط أن يعمل عملًا مدنيًا داخل مصلحة الأحوال المدنية بنغازي.