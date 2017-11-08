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دخلت أول قافلة غذاء من الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء ، إلى مدينة تحررت حديثا من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، على الحدود مع سوريا.

وعادت العائلات التي نزحت مؤقتا إلى القرى المحررة من قبضة داعش الإرهابي، في قضاء القائم غربي الأنبار، غرب العراق، ومزاولة حياتهم التي سلبها الدواعش منهم منذ عام 2014.

وكشفت مصادر رسمية محلية أن العائلات بدأت بالعودة إلى بيوتها في قضاء القائم، لاسيما تلك التي نزحت تجاه القرى القريبة من مركز القضاء أثناء تقدم القوات العراقية لتحرير المدينة من قبضة داعش الإرهابي.

أما العائلات التي نزحت من القائم في وقت سابق قبل بدء العمليات العسكرية بشهور، فإنها متواجدة حاليا في مخيمات النازحين في مدينة الرمادي مركز الأنبار، بعدما سلكت طريقا عبر عكاشات – الرطبة في وقت سابق.

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة العراقية وصول أول دفعات المواد الغذائية من المفردات الرئيسية إلى مدينة القائم من خلال ناقلين تم التعاقد معهم لإيصال هذه المفردات.

وذكرت وزارة التجارة في بيان لها، أن الوزير، سلمان الجميلي، وجه شركات الوزارة بالإسراع في إيصال المفردات الغذائية إلى القائم بعد تحريرها من براثن داعش الإرهابي وبالتنسيق مع جهات نيابية وأمنية ومن خلال مناقلة هذه المواد من مخازن الوزارة في بغداد والمحافظات.

ونقلت الوزارة عن الوزير تأكيده، بأن “العمل سيتواصل لإيصال المفردات الغذائية وبشكل مكثف لغرض معالجة الوضع الغذائي في مدينة القائم ونواحيها التي عانى فيها المواطنون، من مشاكل كبيرة بسبب سيطرة التنظيم الإرهابي، طيلة الأعوام الماضية.

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي قد هنأ العراقيين باستعادة مركز قضاء القائم، في فترة قياسية، الجمعة الماضي 3 نوفمبر ، بعد أسبوع واحد فقط من بدء المعارك.

وكان قضاء القائم الحدودي مع سوريا، يعتبر واحد من آخر وأخطر معقلين لتنظيم داعش الإجرامي في غربي الأنبار، وما تبقى له من سيطرة فقط في قضاء راوة الصحراوي الذي يربط المحافظة بمحافظتي صلاح الدين ونينوى، ويفصله عن القائم، نهر الفرات.

وخسر داعش أغلب مناطق سيطرته في الأراضي العراقية شمالا وغربا، وآخرها مدينة القائم بعدما كانت تحت سطوته منذ عام 2014.