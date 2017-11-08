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قال الناطق الرسمي ورئيس المكتب الإعلامي في مصلحة الجوازات 602 عماد العبيدي إن توقف منظومة التصوير يعود إلى أسباب فنية منها انتهاء عقد البصمة العشرية في مصلحة الجوازات في طرابلس.

وأضاف العبيدي أن هذا الأمر تسبب في إجراء تصوير المواطنين المتقدمين للحصول على الجوازات الإلكترونية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأوضح الناطق الرسمي أن مكاتب المصلحة في البيضاء والصحة هي الوحيدة التي تعمل حاليًا لاستقبال الحالات الطارئة.

وأضاف العبيدي أن مكاتب مصلحة الجوازات 602 تعمل حاليا على تجديد الجوازات القديمة وفق إجراء أمني اتبع مؤخراً باستقبال الجواز من المواطن وتسليمه بعد يومين.

وأكد أنه لايوجد أي معلومة عن افتتاح منظومة التصوير، لافتا بأن جميع طابعات الجوازات في منطقة بودزيرة أنهت طباعة الجوازات الواردة إليها بالكامل.

وذكر الناطق الرسمي أن مكتب تسليم الجوازات الإلكترونية يقوم حاليا بتسليم الجوازات إلى المواطنين الذين قاموا بالتصوير في أشهر 8 و9 والأيام الأولى من شهر أكتوبر الماضي.

وأشار العبيدي إلى أن عدد 7000 جواز الكتروني تم تسليمها مؤخرا إلى كافة مكاتب مصلحة الجوازات في المنطقة الشرقية.

ونوه أن مكاتب مصلحة الجوازات 602 على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم فور عودة منظومة التصوير للعمل خلال الفترة الكقبلة.

وأفاد الناطق الرسمي ورئيس المكتب الإعلامي في مصلحة الجوازات 602 أن الأسبقية في التصوير ستكون وفقا للمواعيد المحددة مسبقا لكل مواطن .