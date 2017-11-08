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الهزائم التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي على الأرض، دفعته إلى محاولة البحث عن فرصة لفرض وجوده على الفضاء الإلكتروني وحشد التعبئة لأفكاره المفسدة للإيقاع بأشخاص يستخدمهم في تنفيذ عملياته الارهابية.

وفقاً للخبراء, فإن هناك محاولات يائسة وفاشلة من داعش لزيادة نفوذه على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انحسار وجوده ميدانيا، جراء نجاحات التحالف الدولي والاستحواذ على موارد التنظيم النفطية.

استغلال المتشددين للشبكات الاجتماعية للترويج لأيديولوجيتهم العنيفة، دفع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” لاتخاذ إجراءات للتصدي للمحتوى المتطرف.

شركة “تويتر” كشفت في سبتمبر الماضي أن لديها أنظمة مراقبة داخلية لحذف حسابات على موقعها تستخدم في “الترويج للإرهاب” في وقت مبكر مقارنة بالاستجابة لطلبات حكومية بإغلاق هذه الحسابات.

وقالت الشركة إنها حذفت 299 ألفا و649 حسابا في النصف الأول من هذا العام كانت “تروج للإرهاب”.

وقبل ذلك بدأت شركة “غوغل” تطبيق سياسة جديدة، للتعامل مع موقع “يوتيوب”، تستهدف “المحتويات التحريضية، الدينية أو المنادية بتفوق عرق بعينه”، وفق ما أعلن كينت ووكر نائب رئيس غوغل على مدونة الشركة.

ويؤكد موقع “فيسبوك” أنه يضع سياسة لمراقبة المحتوى الذي يحرض على التشدد والكراهية، ويستعين في هذه المهمة بخبراء في محاربة التشدد.

ورغم جهود التنظيم الإرهابي لبث دعايته على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن ما يقوم به لا يتعدى “بناء قوة وهمية” حسب تعبير إبراهيم الصافي مؤلف كتاب “الذكاء الجهادي وتفكيك آليات هندسة الإرهاب”.

ويؤكد الصافي أن دعاية داعش على هذه الشبكات “تكرس واقعا لا يعكس حقيقة هذا التنظيم بواسطة ضخ مجموعة من الصور الرقمية المصطنعة والوهمية في ثنايا المجتمع عبر الميديا”.

وللدول والحكومات دور في مواجهة استراتيجيات داعش الإلكترونية، للحد من انتشار الدعاية المتشددة وفرض عقوبات وشروط على من يستخدمون الإنترنت لنشر الأفكار المتطرفة.