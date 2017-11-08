أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2017م والتي تختص بالإطلاع علي مشاكل البلديات وصلت اليوم الثلاثاء لبلدية خليج السدرة .

وأوضح العريبي أنه كان في استقبل اللجنة عميد بلدية خليج السدرة وأعيان ووجهاء البلدية، وتم عقد عدة اجتماعات وتفقد كل المختنقات والصيانات الطارئة بالبلدية .

وذكر المتحدث باسم الحكومة أن رؤساء المصالح ومدراء الإدارات من الهيئة العامة للمواصلات والنقل اجتمع مع مدير مكتب المواصلات بالبلدية التي تخص الطرق.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بالاطلاع ميدانياً على كل الطرق المستهدفة بالصيانات الطارئة والوقوف على عين المكان في كل فروع البلدية، وتم زيارة ميناء رأس لانوف وتفقد أحواله وسير العمل فيه من قبل مدير إدارة الشركة الليبية للموانئ .

وكانت اللجنة المكلفة قد زارت أمس الإثنين بلدية البريقة، وقام الوفد بزيارة كافة القطاعات الخدمية في المدينة، للوقوف على جميع المختنقات التي تعاني منها المدينة وخاصة قطاع الصحة والتعليم.

وزار الوفد أيضا زيارة ميناء البريقة التجاري برفقة مدير الميناء أنور أبو صقر والنظر لما يحتاجه الميناء من أعمال صيانة وتطوير.

وأوضح رئيس اللجنة عوض الدرسي أن زيارتهم جاءت بتكليف من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لمتابعة البلديات وزيارتها والوقوف على المختنقات التي تعاني منها.